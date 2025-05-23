الأركان العامة الايرانية: سنرد على أي عمل خاطئ بحزم وقوة وعلى امريكا تذكر عمليتى الوعد الصادق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الجمعة، بياناً بمناسبة الذكرى العشرين لتحرير خرمشهر، جاء فيه:

إن التاريخ المجيد للثورة الإسلامية الإيرانية حافل بمشاهد فريدة من الشرف والفخر والإنجازات المذهلة في مختلف أبعاد ومجالات البناء والتطوير، حيث تتألق 8 أعوام من الدفاع المقدس والانتصارات الباهرة مثل تحرير خرمشهر كجوهرة مشعة في أفقها.

كان تحرير خرمشهر الصامدة نصرا إلهيا تحقق بنضال وشجاعة وتضحية جنود الحرس الثوري وجيش حزب الله الأبطال، والتعبئة الثاقبة للشعب في ظل وحدة القيادة والاستقامة والوحدة والأخوة لمجاهدي الإسلام تحت التوجيه والقيادة الحكيمة للإمام الخميني (رض)، وأصبح رمزا لصمود ومقاومة وانتصار الشعب الإيراني البطل ضد الاستكبار العالمي والأعداء.

لقد حرض نظام الهيمنة والاستكبار العالمي، من خلال مؤامرة، صدام المجرم الضعيف على فرض حرب لمدة ثماني سنوات على الأمة الإيرانية الإسلامية الصامدة والمتحمسة، مما أدى إلى الهزيمة والإذلال والعار لهم، وشرف وفخر لبلدنا الحبيب.

والآن أخطأت أمريكا مرة أخرى في حساباتها، ويقوم الرئيس الكذاب لهذا البلد باستفزاز الدول الصديقة والشقيقة لإيران الإسلامية من خلال تواجده في المنطقة، حتى يتمكن ربما من خلال إيرانوفوبيا، وهو مشروعهم الفاشل منذ فترة طويلة، من نهب مليارات الدولارات من رأس مال هذه البلدان الضخم، وبالتالي حل الفوضى الاقتصادية والعديد من المشاكل الداخلية. لكنهم يغفلون أن الإرادة السلمية والشريفة لإيران الإسلامية كانت دائماً متوافقة مع أمن واستقرار المنطقة، وأن أي عمل شيطاني من أميركا في المنطقة سيجلب عليها مصيراً مثل فيتنام وأفغانستان.

قبل أن يتحدث الرئيس الأمريكي عديم الحياء والوقيح عن إيران الفخورة، فإنه يجدر به أن يراجع التاريخ الحافل بالشجاعة والمآثر الملحمية والعجائب العظيمة للأمة الإيرانية الإسلامية الغيورة في مختلف المجالات، مثل الثورة الإسلامية والدفاع المقدس والعمليات الأخيرة للوعد الصادق 1 و2، حتى يتمكن من التغلب على حساباته الخاطئة إلى حد ما.

/انتهى/