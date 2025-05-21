إيران تحتل المرتبة الرابعة في إنتاج العسل في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف المسؤول التنفيذي في خطة تطوير قطاع تربية النحل في إيران، حسين أكبربور في ندوة عبر الإنترنت احتفالاً باليوم العالمي للنحل: تلعب صناعة تربية النحل دوراً مهماً في النمو الاقتصادي للدول، لأن منتجاتها موجهة نحو الصحة.

وأكد أن إيران تحتل المرتبة الرابعة عالميا في إنتاج العسل، مضيفا: "يتم إنتاج مليونين و130 ألف طن من العسل سنويا في العالم، ويبلغ إنتاج هذا المنتج في البلاد وفقا لأحدث تقرير إحصاء 128 ألف طن".

وقال مدير خطة تطوير تربية النحل في البلاد: "إن الطاقة التصديرية السنوية لإنتاج العسل الإيراني تبلغ 5 آلاف طن على الأقل".

وتابع: «وفقا لتخطيطنا، من المفترض أن نحقق نموا سنويا في صادرات العسل بنسبة 20%»

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