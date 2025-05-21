  1. إيران
  2. الإقتصاد
٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١١:١٢ ص

إيران تحتل المرتبة الرابعة في إنتاج العسل في العالم

إيران تحتل المرتبة الرابعة في إنتاج العسل في العالم

قال مسؤول تنفيذي في خطة تطوير قطاع تربية النحل في إيران: "تشير التقديرات إلى أن قطاع تربية النحل في إيران يفيد القطاع الزراعي بنحو 90 مرة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف المسؤول التنفيذي في خطة تطوير قطاع تربية النحل في إيران، حسين أكبربور في ندوة عبر الإنترنت احتفالاً باليوم العالمي للنحل: تلعب صناعة تربية النحل دوراً مهماً في النمو الاقتصادي للدول، لأن منتجاتها موجهة نحو الصحة.

وأكد أن إيران تحتل المرتبة الرابعة عالميا في إنتاج العسل، مضيفا: "يتم إنتاج مليونين و130 ألف طن من العسل سنويا في العالم، ويبلغ إنتاج هذا المنتج في البلاد وفقا لأحدث تقرير إحصاء 128 ألف طن".

وقال مدير خطة تطوير تربية النحل في البلاد: "إن الطاقة التصديرية السنوية لإنتاج العسل الإيراني تبلغ 5 آلاف طن على الأقل".

وتابع: «وفقا لتخطيطنا، من المفترض أن نحقق نموا سنويا في صادرات العسل بنسبة 20%»

/انتهى/

رمز الخبر 1958282

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات