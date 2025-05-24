ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 53,901 شهيد

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بيانًا جديدًا حول أحدث إحصائيات الشهداء والجرحى نتيجة الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي.

وبحسب ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد استشهد 53,901 شخص نتيجة الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى الآن.

كما أوضحت هذه الهيئة الطبية الفلسطينية أن العدد الإجمالي للجرحى جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ بداية الحرب قد بلغ 122,593 شخصًا.

وأعلنت الوزارة أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم نقل جثامين 79 شهيدًا إلى المستشفى، كما أصيب 211 شخصًا خلال هذه الفترة.

ومنذ 18 مارس 2025، وفي موجة جديدة من الهجمات على غزة، استشهد 3,747 شخصًا وأصيب 10,552 آخرون.

ولا يزال هناك الآلاف من الأشخاص المفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة.

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