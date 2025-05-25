إيرلندا تعلّق التعاون التجاري مع الشركات الصهيونية

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي تغريدة له على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر)، أشار هاريس إلى أن الحكومة الإيرلندية ستتخذ قرارًا بشأن هذا القانون يوم الثلاثاء، معربًا عن أمله في أن يبدأ لجنة الشؤون الخارجية بمناقشة هذا المشروع في شهر يونيو.

كما أدان هاريس استخدام التجويع كوسيلة ضد الأطفال واستغلال الغذاء كسلاح في ظل الحصار المفروض على غزة، والذي حال لأكثر من 80 يومًا دون دخول آلاف شاحنات المساعدات، بما في ذلك الشاحنات التي تم تمويلها من قبل منظمة الإغاثة الإيرلندية لأكثر من 6000 فلسطيني.

وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية أكثر جدية لضمان وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى الصهاينة، وتوفير الوصول إلى المساعدات الإنسانية، مشددًا على أن "العالم يجب أن يتخذ خطوات فعلية ولا يكتفي بما تم القيام به حتى الآن".

كما رحب المسؤول الإيرلندي بقرار الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية التعاون بين الاتحاد والكيان الصهيوني، وهو إجراء حظي بدعم قوي وحازم من إيرلندا.

وأضاف هاريس أن المراجعة وحدها لا تكفي، مؤكدًا: "من وجهة نظري، ومن وجهة نظر إيرلندا، يجب أن يتم فحص هذا المشروع بشكل أعمق. يجب تعليق التعاون التجاري مع إسرائيل، لأنه لا يمكن أن يستمر كالمعتاد في ظل تنفيذ هذا المشروع في غزة".

أما "مشروع قانون الأراضي المحتلة" الذي قدمه السيناتور المستقل فرانسيس بلاك في عام 2018، فيسعى إلى حظر استيراد السلع والخدمات من المناطق التي تُعتبر انتهاكًا للقوانين الدولية، مع تركيز خاص على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

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