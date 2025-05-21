ديبلوماسي صهيوني: نحن في أسوأ وضع ممكن

أفادت وكالة مهر للأنباء أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلت عن ديبلوماسي صهيوني قوله: "إسرائيل تواجه تسونامي حقيقي، وسيزداد الوضع سوءًا". وأشار المصدر، الذي لم يُكشف عن اسمه، إلى أن "نحن في أسوأ الظروف الممكنة، والعالم ليس في صفنا. لا أحد يريد التواصل مع إسرائيل".

وأضافت الصحيفة أن هذا المسؤول صرح: "منذ نوفمبر 2023، لم يرَ العالم شيئًا سوى الأطفال الفلسطينيين القتلى والمنازل المدمرة". وتابع قائلاً: "إسرائيل لا تقدم أي حل أو خطة لليوم التالي، بل تقدم فقط الموت والدمار". كما أشار إلى وجود "عقوبات صامتة"، محذرًا من أنها ستتوسع وتتصاعد، وأنه يجب عدم التقليل من خطرها.

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