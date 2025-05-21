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٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:٤٠ ص

ديبلوماسي صهيوني: نحن في أسوأ وضع ممكن

ديبلوماسي صهيوني: نحن في أسوأ وضع ممكن

أفاد مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، صباح يوم الأربعاء، بأن العالم قد تخلى عن هذا الكيان، وأن لا أحد يرغب في إقامة علاقات معه. 

أفادت وكالة مهر للأنباء أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلت عن ديبلوماسي صهيوني قوله: "إسرائيل تواجه تسونامي حقيقي، وسيزداد الوضع سوءًا". وأشار المصدر، الذي لم يُكشف عن اسمه، إلى أن "نحن في أسوأ الظروف الممكنة، والعالم ليس في صفنا. لا أحد يريد التواصل مع إسرائيل".

وأضافت الصحيفة أن هذا المسؤول صرح: "منذ نوفمبر 2023، لم يرَ العالم شيئًا سوى الأطفال الفلسطينيين القتلى والمنازل المدمرة". وتابع قائلاً: "إسرائيل لا تقدم أي حل أو خطة لليوم التالي، بل تقدم فقط الموت والدمار". كما أشار إلى وجود "عقوبات صامتة"، محذرًا من أنها ستتوسع وتتصاعد، وأنه يجب عدم التقليل من خطرها.

/انتهى/

رمز الخبر 1958267
یاسر المصری

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