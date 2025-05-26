تقدم ملحوظ في مشروع سكة حديد شلمجه - البصرة؛ استهداف إكمال الجسر حتى عام 2026

أفادت وكالة مهر للأنباء ، قالت "فرزانه صادق" ، خلال مؤتمر صحفي اليوم في معبر شلمجه، إن هذا المشروع السككي، الذي أكد عليه قائد الثورة الإسلامية، قد شهد تسارعًا كبيرًا في الأشهر القليلة الماضية.

بعد زيارة ميدانية استمرت يومين في العراق، أشارت إلى التقدم الملحوظ في عمليات إزالة الألغام وبناء الجسر في هذا المسار.

وأوضحت وزيرة الطرق وبناء المدن أن الجزء الأكبر من عمليات إزالة الألغام في الأراضي العراقية قد تم بنجاح، وتمت الموافقة عليها من قبل الشركات الفنية العراقية. كما أضاف أن بناء الجسر قد تقدم بنحو 40% في تركيب الأعمدة والأساسات تحت السطح، ومن المتوقع أن يتسارع هذا التقدم في الأشهر المقبلة نظرًا لبناء السطح في إيران ونقله إلى موقع المشروع.

وأشارت الوزيرة إلى التنسيق الذي تم مع السلطات الجمركية الإيرانية ومحافظة البصرة لإزالة العقبات الجمركية، مؤكدًا على الجهود المبذولة لتسريع نقل القوالب وإكمال أعمدة الجسر.

كما أعلنت عن أن المحطة الحدودية والسككية في شلمجه، التي تم تحديدها مؤخرًا كمحطة حدودية بموجب قرار مجلس الوزراء، تسير بسرعة نحو الاكتمال، مع خطط لتشغيلها بحلول نهاية العام الحالي. ومن المقرر أن تكون هذه المحطة جاهزة لخدمة الزوار خلال أيام الأربعين هذا العام قبل الاكتمال النهائي.

وأكدت وزيرة الطرق وبناء المدن على المفاوضات الأخيرة مع وزير النقل ووزير الداخلية ورئيس وزراء العراق، مشددًا على أن الجانب العراقي يتعاون بجدية لتسريع عملية وضع السكك وإكمال المشروع.

وأعربت عن أملها في أن يثمر هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يشمل أيضًا الربط السككي بين خرمشهر ومشهد، قريبًا. كما أشار إلى الجهود المبذولة لحل المشكلات المتعلقة بتأمين القاطرات، مؤكدًا أنه سيتم تقديم تقرير عن إكمال هذه الإجراءات في الزيارة المقبلة.

يُعتبر هذا المشروع، الذي يُطرح منذ سنوات كأحد الممرات الرئيسية في المنطقة، له دور استراتيجي في تعزيز الروابط النقلية بين إيران والعراق.

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