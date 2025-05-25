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٢٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٠ م

"هاآرتص" تعترف: حملات عشوائية لتل أبيب على المراكز الصحية في غزة

"هاآرتص" تعترف: حملات عشوائية لتل أبيب على المراكز الصحية في غزة

اعترفت صحيفة عبرية بوحشية وشمولية الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني على المراكز الصحية في قطاع غزة. 

أفادت وكالة مهر للأنباء، أفادت صحيفة "هاآرتص" أن الجيش الصهيوني يقوم بقصف المراكز الصحية في غزة بشكل عشوائي.

وأشارت الصحيفة إلى أن 10 مستشفيات ومراكز طبية في غزة تعرضت خلال الأسبوع الماضي لهجمات من قبل الجنود الصهاينة وتعرضت للتدمير.

وأضافت "هاآرتص" أن الهجوم الوحشي الذي وقع الأسبوع الماضي على المستشفى الأوروبي في خان يونس يُعتبر نقطة انطلاق لهذه الهجمات العشوائية.

كما تطرقت الصحيفة إلى العمليات المعروفة باسم "عربات جدعون" وزيادة الهجمات على المراكز الصحية في غزة. وأشارت منظمة الصحة العالمية أيضًا إلى 28 هجومًا على مستشفيات غزة خلال الأسبوع الماضي.

واعترفت "هاآرتص" بأن جيش الاحتلال يواصل ادعاءاته الزائفة بشأن استخدام هذه المستشفيات لأغراض عسكرية.

/انتهى/

رمز الخبر 1958419
یاسر المصری

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