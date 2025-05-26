استشهاد أكثر من 50 فلسطينياً في قطاع غزة منذ فجر اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الدفاع المدني في غزة، استشهاد 19 فلسطينياً في القصف الإسرائيلي الذي طال منزلاً في جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت المصادر بارتفاع حصيلة مجزرة "مدرسة فهمي الجرجاوي" التي تؤوي نازحين في حي الدرج وسط مدينة غزة إلى 36 شهيداً فجر اليوم.

وتفحّمت جثامين 30 شهيداً من جراء المحرقة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين.

وأكدت المصادر أن وزارة الصحة لم تتمكن من تمييز هوية الشهداء بعدما تفحمت جثامينهم، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال استهدفت المدرسة بصواريخ مجنحة خارقة للتحصينات.

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