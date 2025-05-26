إحصائيات جديدة عن الشهداء والجرحى جراء حرب الإبادة في غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء، أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بيانًا يتضمن أحدث إحصائيات الشهداء والجرحى منذ بدء الهجمات في السابع من أكتوبر من العام الماضي وحتى الآن.

وأفادت الوزارة أن عدد الشهداء نتيجة هجمات جيش الاحتلال على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 قد وصل إلى 53,939 شهيدًا.

كما أشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للجرحى جراء هذه الهجمات قد بلغ 122,797 شخصًا منذ بداية الحرب في القطاع.

وأعلنت الوزارة أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم نقل جثامين 38 شهيدًا إلى المستشفى، بالإضافة إلى إصابة 204 أشخاص آخرين.

ومنذ 18 مارس 2025، وفي موجة جديدة من الهجمات على غزة، سقط 3,785 شهيدًا و10,756 جريحًا.

ولا يزال هناك الآلاف من الأشخاص مفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة.