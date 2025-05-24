العميد خاموشي: رفعنا مدى ودقة صواريخنا وسنكشف عن انجازات جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد طيران الجيش الايراني اليوم السبت: "قمنا بجعل مواقع الصواريخ بعيدة المدى والمحددة الهدف للقوات الجوية محليا، حيث بسبب العقوبات القمعية، كان لا بد من تصنيع قطع مستهلكة للطائرات المروحية، وبفضل قدراتنا المحلية وقاعدة المعرفة لدينا، حققنا النجاح في تصنيع هذه القطع".

وقال العميد خاموشي: "خلال فترة الدفاع المقدس، كانت مروحيات القوات الجوية قادرة على العمل فقط في وضح النهار، ولكن الآن، من خلال استخدام أنظمة الرؤية الليلية ومكونات تحديد المواقع، لدينا القدرة على العمل في ظلام الليل المطلق".

وتابع: "لقد زاد مدى الصواريخ جو-جو اليوم بأكثر من 7 أضعاف، وتم تحديث أنظمتنا الصاروخية لتكون قادرة على الاستهداف الدقيق. في الأيام أو الأسابيع المقبلة، سيكون لدينا كشف قيم عن إنجازات ومتطلبات تصنيع مكونات طائرات الهليكوبتر"..

/انتهى/