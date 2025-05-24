الربط السككي بين ايران وأفغانستان يعزز اقتصاد المنطقة

وافادت وكالة مهر للانباء، ان ذلك جاء خلال افتتاح 29 كيلومترًا من خط سكة حديد سالار-شادمهر، حيث أشار مظفري إلى أن تطوير البنية التحتية للنقل الحديدي هو من أولويات التنمية الاقتصادية والنقل في شرق البلاد، خاصةً ربط السكك الحديدية بأفغانستان، والذي سيلعب دورًا محوريًا في تسريع الصادرات وزيادة إنتاجية المناجم وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي.

وأضاف المحافظ أنه تم استخراج نحو 26 مليون طن من خام الحديد من مناجم المنطقة العام الماضي، مما يعكس القدرات الكبيرة لشرق إيران في قطاع التعدين. كما أشار إلى إنشاء منطقة اقتصادية خاصة للتعدين بالمشاركة مع أفغانستان في "سنكان" كمشروع حكومي مهم، مؤكدًا حصوله على الموافقات والتراخيص اللازمة لتعظيم الاستفادة من إمكانات البلدين.

وكشف مظفري عن اكتمال أعمال مد السكك حتى محطة الشهيد ناصري (شمسي)، بينما قام الجانب الأفغاني بإعداد أجزاء من المسير من هرات إلى الحدود بدعم صيني. ووصف اكتمال الربط الحديدي مع أفغانستان بأنه خطوة أساسية لتنشيط اقتصاد المنطقة وتعزيز التعاون بين الدول المجاورة.

أوضح المحافظ أن افتتاح خط سالار-شادمهر سيقلص زمن النقل بأربع ساعات ويزيد بشكل كبير من حجم نقل خام الحديد عبر القطارات. كما أعرب عن أمله في تطوير مسارات أخرى مثل شادمهر-باغان وتحويلها إلى مسار مزدوج لتعزيز كفاءة النقل الحديدي.

يذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود إيران لتعزيز علاقات النقل الإقليمية، خاصة بعد تصريحات متحدث طالبان عن تطوير إيران لمشروع سكة حديد خواف-هرات الممتد حتى الصين.