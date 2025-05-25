إيران الخامسة في العالم بالمناجم: لم يتم اكتشاف سوى 2% فقط من ثرواتها المعدنية

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن العلاقات العامة لمنظمة الجيولوجيا واستكشافات المعادن، أوضح الدكتور داريش اسماعيلي أن إيران تمتلك احتياطيات طبيعية ومعدنية تقدر بـ 27.3 تريليون دولار، مما يجعلها في المرتبة الخامسة عالميًا بعد الولايات المتحدة وروسيا والسعودية وكندا.

وأشار إلى أن 1400 مليار دولار من هذه القيمة مخصصة لقطاع المعادن، لكنه أكد أن 29 مليار دولار فقط من هذه الاحتياطيات قد تم اكتشافها، وهو ما يعادل 2% فقط من القدرة المعدنية للبلاد. وأعرب عن أمله في أن تزداد نسبة استكشاف المواد المعدنية في ظل الحكومة الرابعة عشرة وبفضل الرؤية الخاصة للوزير المعني والدعم الحكيم الذي يقدمه.

وأكد اسماعيلي على أهمية معالجة المواد المعدنية في الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أنه إذا تمكنت إيران من رفع مستوى معالجة المواد المعدنية إلى المعايير العالمية، فإنها يمكن أن تحقق قيمة مضافة تتجاوز 10 آلاف مليار دولار من احتياطياتها المعدنية.

وقال نائب وزير الصناعة والمناجم والتجارة إن هناك أملًا كبيرًا في تحقيق تسارع نحو المعايير العالمية بفضل الدعم الخاص من المهندس أتابك، وزير الصناعة والمناجم والتجارة.

كما وصف رئيس منظمة الجيولوجيا واستكشافات المعادن الاستثمار المستهدف والتعاون الجماعي بأنه مفتاح النجاح في هذا المجال، معربًا عن أمله في أن يتم توفير البنية التحتية اللازمة للاستغلال بفضل دعم المهندس أتابك واهتمامه الخاص بمشاركة القطاع الخاص.

وأشار إلى تجاربه السابقة في مجال النحاس، حيث كان التحدي الرئيسي يتمثل في عدم معالجة النحاس في ورزقان، وكان السبب الرئيسي لذلك هو انخفاض نسبة المادة المعدنية، مما أدى في النهاية إلى نقص الاستكشاف في تلك المنطقة.

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