في العراق المرتقب للانتخابات.. الإطار التنسيقي يغير استراتيجية اللعبة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بيان للدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي أوضح أن الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي رقم (229) في مكتب الأمين العام لتحالف النهج الوطني السيد عبدالسادة الفريجي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني اذ ناقش الاجتماع آخر المستجدات على الساحة الوطنية.

واضاف البيان أن المجتمعون بحثوا استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وسط التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم وإكمال الإجراءات كافة.

ونوه البيان إلى أن الإطار التنسيقي قرر الدخول بتحالفات موحّدة في محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى بناءً على مخرجات الماكنة الانتخابية.

/انتهى/