أحمديان: اتيحت فرص جديدة للدول من اجل بناء نظام عالمي جديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أحمديان الذي يزور موسكو للمشاركة في الاجتماع الدولي الثالث عشر لكبار ممثلي الدول المعنيين بالشؤون الأمنية، تحدث للصحافيين اليوم، قائلا : سأجري لقاءات ثنائية مع مسؤولين من بعض الدول، بما في ذلك الدول الصديقة على هامش هذا الاجتماع.

واعتبر أن مؤتمرات مثل "بريكس" و"منظمة شنغهاي للتعاون"، إلى جانب التحركات الدولية الجديدة الساعية لتأسيس نظام عالمي متعدد الأقطاب في مواجهة النظام الأحادي الحالي، تُعدّ فرصًا واعدة يجب الاستفادة منها إلى أقصى حد.

وتنطلق يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع فعاليات الدورة الثالثة عشرة لمنتدى الامن في موسكو، بمشاركة أكثر من 125 وفداً من أكثر من 100 دولة حول العالم، بالإضافة إلى ممثلين عن 14 منظمة دولية، وذلك في المركز الوطني الروسي.

هذا الاجتماع السنوي، الذي ينظمه مجلس الأمن التابع للاتحاد الروسي منذ عام 2010، تحول عاجلا الى أحد أبرز الآليات الدولية لمناقشة وتبادل الرؤى حول القضايا المعقدة المرتبطة بالأمن العالمي.

ويشهد هذا الحدث الأمني الهام حضوراً واسعاً من فاعلين دوليين كبار، وسط توقعات بالتوصل إلى قرارات وتفاهمات مؤثرة على صعيد العلاقات الدولية والأمن الإقليمي والعالمي.

وسيرأس هذا الاجتماع الأمين العام لمجلس الأمن في روسيا، سيرغي شويغو.