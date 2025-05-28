أعضاء مجموعة بريكس يعقدون مشاورات على هامش قمة موسكو الأمنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تناول اجتماع بريكس المنعقد في موسكو قضايا دولية مهمة مثل التعددية، والتخطيط للاستثمارات المشتركة، وتطوير الاتصالات وتبادل المعرفة في مجال التقنيات الجديدة كالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى السعي لتحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي.

في هذا الاجتماع، دعت إيران وإندونيسيا، بصفتهما دولتين إسلاميتين مهمتين، إلى وضع حد للجرائم اللاإنسانية التي يرتكبها الصهاينة في غزة.

وفي كلمة ألقاها أمام أعضاء مجموعة بريكس، قال أحمديان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في بلدنا: إن عقد اجتماع مهم كهذا، على هامش قمة موسكو الأمنية، يُظهر أن الدول المستقلة تسعى إلى إرساء الأمن بمشاركة الأمم، وعلى أساس مبدأ التعددية.

وأضاف الدكتور أحمديان: إن وضع حد للجرائم الصهيونية في غزة هو رغبة مشتركة لجميع الشعوب المُحبة للحرية، ولا يُمكننا الصمت إزاء هذه الجرائم.

كما أكد سيرغي شويغو، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الروسي، على أهمية الجهود الجماعية لدول مجموعة بريكس في بناء منظومة عالمية أكثر عدلاً وتكاملاً، تتسم بالأمن المتساوي والشامل.

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