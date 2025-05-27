105 دولة تشارك في قمة موسكو للأمن وبناء عالم عادل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل ممثل قائد الثورة الإسلامية وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي أكبر أحمديان إلى موسكو اليوم الثلاثاء بدعوة رسمية من سيرغي شويغو أمين مجلس الأمن في الاتحاد الروسي.

وبالإضافة إلى حديثه في القمة، سيجري أحمديان لقاءات ومشاورات ثنائية على هامش القمة، كما سيستعرض آخر التطورات في العلاقات الاستراتيجية مع روسيا خلال اجتماع مع مسؤولين من البلد المضيف.

وبحسب أمانة الاجتماع الدولي الثالث عشر للممثلين رفيعي المستوى المسؤولين عن قضايا الأمن، فإن أعضاء مجموعة بريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ورابطة الدول المستقلة، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومنظمات دولية أخرى أكدت مشاركة مسؤوليها الأمنيين رفيعي المستوى في الاجتماع.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع، الذي سيعقد في المركز الوطني الروسي حتى الجمعة، القضايا المتعلقة بالتعاون الدولي في مجال الأمن.

إن تشكيل بنية جديدة أكثر عدالة وتكاملاً للأمن المتساوي والشامل الذي يتماشى مع الحقائق الحديثة سيكون بمثابة جدول الأعمال الرئيسي لهذه القمة.

وتعد مكافحة الاحتيال عبر الإنترنت، وضمان حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية ضد الهجمات الإرهابية، والتخريب التكنولوجي من بين المواضيع الأخرى التي تمت مناقشتها في هذه القمة الدولية.

وبحسب التقرير، ستجمع القمة أيضًا مستشاري الأمن القومي ومديري أجهزة الأمن والاستخبارات من أكثر من 100 دولة في مناقشة مائدة مستديرة لبحث التحديات والتهديدات في مجال المعلومات، بالإضافة إلى سبل التغلب عليها.

خلال هذا الحدث، ولأول مرة منذ الاجتماع الدولي للممثلين رفيعي المستوى المسؤولين عن قضايا الأمن، سيتم عقد ندوة علمية حول قضايا الأمن العالمي بمشاركة أكثر من 100 وفد من مختلف البلدان.

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