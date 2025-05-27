عراقجي: ندين أي محاولة للاضرار بوحدة المسلمين في الاجواء الروحية للحج

وافادت وكالة مهر للانباء ان الوزير عراقجي الذي يرافق الرئيس مسعود بزشكيان في زيارته الى عُمان، اليوم الثلاثاء: الجمهورية الإسلامية الايراينة تدين بأشد العبارات أي محاولة للإضرار بوحدة المسلمين، خاصة في الأجواء الروحية للحج.

وأوضح وزير الخارجية الايراني: نحن مصممون على عدم السماح لأي كان بالإضرار بعلاقاتنا الأخوية مع جيراننا، بما في ذلك المسار التصاعدي للعلاقات مع المملكة العربية السعودية.

وبينما أشاد بالإدارة الكفؤة والمناسبة للحج هذا العام، أضاف: "بتحياتي ودعواتي الطيبة لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية على استضافتهم حجاج بيت الله الحرام، أتمنى لهم التوفيق والنجاح في مواصلة هذا المسير."

وكان السفير الايراني في الرياض علي رضا عنايتي قد نشر اليوم رسالة على منصة "X" الاجتماعية ايضا جاء فيها:

"الحجاج من كل حدب وصوب يتوافدون إلى المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة طلباً للمغفرة والفضل الإلهي. المملكة العربية السعودية تُكرم 'ضيوف الله' بما فيهم الحجاج الإيرانيين، وتبذل السلطات السعودية كل جهدها لخدمتهم. الحجاج يحترمون حرمة وقدسية الحرمين ويتمسكون بالقوانين السارية، ولا يقبل أي كان بأي قول أو فعل مهين."

وتاتي هذه التصريحات بعد اعتقال السلطات السعودية لرجل دين ايراني اثناء رحلة الحج بسبب اعداده لمقطع فيديو اثار تفاعلا.