السفير الإيراني في مسقط: 5000 إيراني يزورون عُمان شهريًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح "موسى فرهنك"، السفير الإيراني في مسقط، على هامش المؤتمر الاقتصادي المشترك بين إيران وعمان، الذي عُقد خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى مسقط: "يعيش حاليًا 25 ألف إيراني في عُمان، وهناك 40 رحلة جوية أسبوعيًا بين البلدين".

صرح هذا الدبلوماسي الكبير للجمهورية الإسلامية أن 5000 إيراني يسافرون إلى عُمان شهريًا كسياح لأغراض اقتصادية أو لزيارة أقاربهم أو السياحة، وتابع: "تضم المدرسة الإيرانية في عُمان حوالي 300 طالب، ويعمل في عُمان حوالي 600 من الكوادر الطبية الإيرانية، من بينهم 400 ممرضة و200 طبيب، ممن هم في الغالب متخصصون".

وأضاف فرهنك أن "3000 شخص يزورون القسم القنصلي بالسفارة شهريًا"، وتابع: "يعمل الإيرانيون في عُمان في حوالي 400 مهنة".

وأشار إلى أن "العمانيين يكنون احترامًا خاصًا للإيرانيين، كما تولي مختلف الحكومات في إيران أهمية كبيرة للعلاقات مع عُمان"، مشيرًا إلى أنه بعد انتصار الثورة الإسلامية، ازدادت الروابط التاريخية بين حكومتي وشعبي إيران وعُمان.

وأشار السفير الإيراني لدى عُمان إلى أن: "العمانيين فخورون بأنهم لم يشاركوا في أي حرب في المنطقة، ولطالما اعتبروا أنفسهم أرض سلام وصداقة".

وأكد أن "عُمان من أصدقائنا في المنطقة"، مشيرًا إلى أن العلاقات الإيرانية العُمانية مبنية على الثقة المتبادلة، وهو ما نراه اليوم رمزًا لها في عملية مسقط(المفاوضات غيرالمباشرة بين ايران وامريكا".

وأكد السفير الإيراني لدى عُمان أن "الإرادة السياسية في إيران وعمان قائمة على توسيع العلاقات بين البلدين"، وتابع: "لقد أصبحت العلاقات بين البلدين نموذجية، وهذا مصدر قوة لنا نقدّره".

/انتهى/