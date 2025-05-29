عراقجي: السعودية لها مكانة مهمة في سياسة الجوار الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ردا على بعض القضايا التي حدثت بعد اعتقال ايراني في المدينة المنورة قال عراقجي ان موضوع العلاقات مع السعودية في الوقت الحاضر حظي باهتمام جاد على خلفية المسالة التي وقعت. انا على اتصال مع الزملاء في بعثة قائد الثورة ومؤسسة الحج والزيارة لكي لا يحدث اي خلل في مجال ايفاد الحجاج الايرانيين.

وأضاف: "نحن جادون للغاية بشأن العلاقات الإيرانية السعودية. سياستنا في الجوار التي بدأت بالفعل سياسة بالغة الأهمية. وللمملكة العربية السعودية مكانة بالغة الأهمية في هذه السياسة".

وأكد وزير الخارجية: "سنواصل علاقاتنا الأخوية ولن نسمح بأي مساس بهذه العلاقات".

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