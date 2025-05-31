انتهاء عملية نقل الحجاج الإيرانيين إلى السعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح رئيس منظمة الحج والزيارة: "ستصل آخر قافلة للحجاج الايرانيين إلى مطار جدة مساء اليوم وعلى متنها 300 راكب، لتنتهي بذلك عملية نقل 86,700 حاج من الجمهورية الاسلامية الايرانية إلى المملكة العربية السعودية".

وأضاف علي رضا بيات: "أن رحلات الحجاج الإيرانيين إلى أرض الوحي انطلقت في 5 مايو/أيار"، مبينا: "تم تسيير 347 رحلة جوية من مختلف محافظات بلادنا إلى مطارات المدينة المنورة وجدة والطائف، 80% منها من قِبل الخطوط الجوية الإيرانية و20% من قِبل الخطوط الجوية السعودية".

وأشار إلى أن متوسط تأخير الرحلات خلال هذا العام كان أقل من 7 دقائق، وقال: "يُعد هذا الترتيب حدثًا إيجابيًا للغاية مقارنةً بالأعوام السابقة، حيث انه بفضل الاستعانة بشركات طيران خارجية وتخفيف الضغط على الأسطول المحلي، تمكنا من تحقيق رضا أكبر للحجاج".

وفي إشارة إلى مغادرة آخر قافلة من الحجاج الإيرانيين المتواجدين في المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، قال رئيس منظمة الحج والزيارة: "ليلة غد الاحد، ستغادر آخر قافلتنا إلى مكة المكرمة عبر قطار الحرمين، وسيستعد 86700 حاج إيراني على شكل 585 قافلة في مدينة مكة المكرمة لدخول أيام التشريق وحضور المناسك المقدسة".

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