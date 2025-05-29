رئيس مجلس النواب العراقي يهنئ قاليباف باعادة انتخابه للبرلمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني في اتصال هاتفي قدم التهاني لرئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف باعادة انتخابه رئيسا للمجلس وشدد على ضرورة استمرار التعاون الودي بين مجلسي العراق وايران النيابيين.

واكد الطرفان على اهمية توسيع العلاقات الثنائية بين ايران والعراق على كافة المستويات واعتبرا ذلك يسهم في تعزيز الاستقرار والتقدم في المنطقة.

ومن جانبه اشار قاليباف الى التطورات الاقليمية وشدد على ضرورة دعم البلدان الاسلامية للشعب الفلسطيني والتنديد بفظاعات الكيان الصهيوني.

وتناولت المكالمة الهاتفية بالبحث ايضا الوضع في سوريا وحراك تنظيم داعش الإرهابي فيها.

وفي الختام اكد المشهداني ضرورة استمرار التعاون البناء بين البلدين في كافة المستويات لا سيما توسيع العلاقات البرلمانية.

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