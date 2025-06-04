اعتقال أعضاء شبكة ارهابية لداعش في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح العميد سعيد منتظر المهدي: خلال عملية واسعة ومعقدة نفذتها "وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لقيادة شرطة الجمهورية الإسلامية" في الأيام الأخيرة؛ تم تفكيك الشبكة الانتحارية والإرهابية التابعة لجماعة داعش والتي كانت تنوي تنفيذ أعمال تخريب وتفجيرات في مراسم احياء ذكرى رحيل الامام الخميني على يد زملاء يعملون بجد في قيادة شرطة طهران الكبرى ومحافظات أصفهان وقم والبرز.

وقال المتحدث باسم الشرطة: "في هذه العملية، تم اعتقال جميع الأعضاء الثلاثة عشر، بمن فيهم زعيم الشبكة وفرق التوجيه والدعم والانتحاريين، بالإضافة إلى معداتهم وإمداداتهم، بما في ذلك الأحزمة الناسفة وحقائب الظهر".

وذكر اللواء منتظر المهدي: "سيتم الإعلان عن تفاصيل ومعلومات إضافية حول تدمير هذه الشبكة الإرهابية خلال الأيام المقبلة".

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