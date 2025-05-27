اجتماع ثلاثي لوزارء داخلية إيران والعراق وباكستان بخصوص الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المركز الاعلامي لوزارة الداخلية الإيرانية، اعلن أن وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني، قال أن وزراء داخلية إيران وباكستان والعراق سيعقدون اجتماعا ثلاثيا في طهران أو مشهد قبل أيام من زيارة الأربعين، وفي هذا الاجتماع سيتم مناقشة التفاصيل المتعلقة بنقل الزوار.

وأشار مؤمني، إلى المشاورات المكثفة بين المسؤولين الإيرانيين والباكستانيين في الأيام الأخيرة، قائلا: عقدت عدة اجتماعات خلال اليومين الماضيين، وكان اجتماعنا اليوم مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، اجتماعا جيدا للغاية أيضا.

وتابع جرى خلال اللقاء مناقشة عدة قضايا منها أمن الحدود ومكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات بالإضافة إلى قضية زوار الأربعين الذين يدخلون بلادنا من باكستان ويسافرون باتجاه العراق.

وأكد أن هذا الاجتماع يمكن أن يكون فصلاً جديداً في العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباكستان، وفي المستقبل القريب سنشهد تعزيز العلاقات الثنائية في كافة القطاعات.

ولفت إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة التبادلات الحدودية وتطوير الأسواق الحدودية وزيادة ساعات عمل الجمارك في بعض المعابر والأسواق الحدودية، وتقرر أن تعمل بعض هذه المعابر على مدار 24 ساعة.

وذكر انه تقرر أن يعقد وزراء داخلية إيران وباكستان والعراق اجتماعا ثلاثيا في المستقبل القريب قبل أيام الأربعين في طهران أو مشهد، وفي هذا الاجتماع سيتم مراجعة جميع التفاصيل المتعلقة بنقل الزوار وتنسيق الحدود بشكل كامل واتخاذ القرارات.

وأكد أنه سوف نشهد بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية الإسلامية الباكستانية.

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