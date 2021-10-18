قاليباف يشدد على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية بين إيران وروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اجرى رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فالودين، هنأه فيها بمناسبة اعادة انتخابه، وأكد على تعزيز وتوطيد العلاقات البرلمانية بين ايران وروسيا.

واشار قاليباف الى دور اللجنة العليا البرلمانية المشتركة في دفع الأهداف الاقتصادية وإزالة العوائق المحتملة بين البلدين، وقال: ان مجلس الشورى الإسلامي يرحب ويدعم اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة واللجنة البرلمانية العليا المشتركة بين البلدين من أجل الحفاظ على التعاون الاقتصادي والتجاري واستمراره.

وأكد على دور برلماني الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية روسيا الاتحادية في تسهيل وتسريع التعاون بين الحكومتين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

من جانبه شكر رئيس مجلس الدوما في روسيا الاتحادية فياتشيسلاف فالودين رئيس مجلس الشورى الإسلامي على تهنئته وأكد على ضرورة تطوير وتوسيع التعاون البرلماني على مختلف المستويات.

وتطرق الى تنامي العلاقات بين روسيا الاتحادية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المجالات، وقال: العلاقات بين البلدين تقوم على الاحترام المتبادل وهدفنا في البرلمان الروسي هو تطوير وتعزيز التعاملات وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية.

وفي ختام المحادثات الهاتفية رحب رئيس مجلس دوما الروسي باقتراح رئيس مجلس الشورى الإسلامي بتشكيل لجان برلمانية واقتصادية عليا مشتركة بين البلدين وشدد على ضرورة عقد الاجتماع المقبل في أسرع وقت ممكن.

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