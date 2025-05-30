محادثات مشتركة بين عارف وشهباز شريف على هامش مؤتمر الحفاظ على الأنهار الجليدية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى النائب الأول للرئيس الايراني محمد رضا عارف محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على هامش المؤتمر الدولي للحفاظ على الأنهار الجليدية الذي عُقد في دوشنبه، طاجيكستان.

وخلال المحادثات، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن تقديره لكرم الضيافة الذي حظي به من الحكومة والشعب الإيراني خلال زيارته الأخيرة إلى طهران.

كما أكد الجانبان على أهمية الجهود المتواصلة التي يبذلها مسؤولو البلدين لمواصلة تطوير العلاقات بينهما، القائمة على القواسم التاريخية والثقافية المشتركة.

/انتهى/