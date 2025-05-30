  1. إيران
  2. السياسة
٣٠‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١:٥٣ م

محادثات مشتركة بين عارف وشهباز شريف على هامش مؤتمر الحفاظ على الأنهار الجليدية

محادثات مشتركة بين عارف وشهباز شريف على هامش مؤتمر الحفاظ على الأنهار الجليدية

أجرى النائب الأول للرئيس الايراني ورئيس الوزراء الباكستاني محادثات وناقشا العلاقات بين البلدين على هامش مؤتمر الحفاظ على الأنهار الجليدية .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى النائب الأول للرئيس الايراني محمد رضا عارف محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على هامش المؤتمر الدولي للحفاظ على الأنهار الجليدية الذي عُقد في دوشنبه، طاجيكستان.

وخلال المحادثات، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن تقديره لكرم الضيافة الذي حظي به من الحكومة والشعب الإيراني خلال زيارته الأخيرة إلى طهران.

كما أكد الجانبان على أهمية الجهود المتواصلة التي يبذلها مسؤولو البلدين لمواصلة تطوير العلاقات بينهما، القائمة على القواسم التاريخية والثقافية المشتركة.

/انتهى/

رمز الخبر 1958616

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات