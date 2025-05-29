عارف يدعو لتشكيل لجنة مشتركة للأدب والثقافة والحضارة الفارسية بين إيران وطاجيكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمدرضا عارف خلال اجتماع الوفدين رفيعي المستوى لإيران وطاجيكستان صباح اليوم الخميس حسب التوقيت المحلي: "طاجيكستان تعتبر بمثابة الوطن الثاني للإيرانيين"، مشيراً إلى أن أحد مزايا العلاقات بين البلدين هو الجوار والانتماء لمنطقة حضارية واحدة مما سهل تطوير العلاقات بينهما على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وأشاد عارف بزيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف إلى طاجيكستان واصفا إياها بـ"نقطة تحول" في العلاقات الثنائية، مؤكدا أن الرئيس الإيراني يذكر هذه الزيارة بخير حيث شهدت العلاقات تطورا ملحوظا بعدها مع تبادل زيارات متعددة للوفود بين البلدين.

وتطرق إلى الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني لطاجيكستان التي شهدت توقيع 13 وثيقة تعاون بقيمة تزيد عن 450 مليون دولار بين رجال الأعمال من البلدين، مؤكدا على إمكانية رفع مستوى التبادل التجاري بينهما.

وأشار عارف إلى انعقاد الدورة السابعة عشرة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في شيراز، داعيا إلى حل المعوقات التنفيذية للاتفاقيات من قبل المسؤولين المعنيين.

ونوه بالمبادرة الطاجيكية لاستضافة المؤتمر الدولي لحماية الأنهار الجليدية كدليل على اهتمام البلاد بالتنمية المستدامة، مشيدا بزيادة حركة السياحة بين البلدين بعد إلغاء تأشيرات الدخول.

وأكد عارف أن العلاقات السياسية بين البلدين في أفضل مستوياتها ويمكن أن تكون مؤشرا لتطوير العلاقات في القطاعات الأخرى، داعيا إلى تشكيل لجنة عليا مشتركة للغة والأدب والثقافة والحضارة الفارسية بمشاركة مفكري المؤسسات الثقافية والعلمية من البلدين للحفاظ على الهوية وتنظيم قدرات الشعوب الناطقة بالفارسية حول العالم.

وأعرب عن استعداد إيران لنقل تجاربها العلمية والتقنية لطاجيكستان، مؤكدا على أهمية تطوير العلاقات في المجالات التعدينية والصناعية وتبادل الخبرات الأكاديمية وتعزيز القطاع الخاص.

من جانبه، أشاد رئيس وزراء طاجيكستان قاهر رسول زاده بالجهود الإيرانية لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، معتبرا أن العلاقات بين البلدين "أخوية وصادقة"، مؤكدا على أهمية الزيارات الدبلوماسية المتبادلة في تعزيز العلاقات.

وأعرب عن اهتمام طاجيكستان بالاستفادة من الخبرات الإيرانية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن إلغاء التأشيرات سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص وزيادة القدرات السياحية.

واختتم بالتأكيد على أن القيم الثقافية واللغوية والتاريخية المشتركة تربط بين الشعبين ويمكن أن تكون عاملا في نمو وتطوير العلاقات.