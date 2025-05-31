سوريا... غارات إسرائيلية تستهدف اللاذقية وطرطوس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استهدف العدوان الإسرائيلي "مقر اللواء 107"، في ريف جبلة، في محافظة اللاذقية في شمال غرب سوريا، ومواقع عسكرية في ريف اللاذقية الشمالي.

وأفادت معلومات، عن غارة إسرائيلية، استهدفت منطقة المينا البيضا في اللاذقية.

وأشار التلفزيون السوري إلى قصف إسرائيلي على قرية زاما، في ريف جبلة، ما أسفر عن استشهاد مدني.

كما استهدف العدوان ثكنة البلاطة في القرب من مساكن الإسمنت في ريف طرطوس.

ونقلت القناة الـ"12" الإسرائيلية، عن مسؤول إسرائيلي زعمه بأنّ "الجيش" قصف "مخازن أسلحة استراتيجية في سوريا".

وفي سياق آخر، طرد أهالي قرية رويحينة في ريف القنيطرة الأوسط جنوبي سوريا، اليوم، دورية إسرائيلية في إثر توغّلها في القرية وإيقافها للمارة، ما أثار غضب السكان الذين قاموا برشق الآليات بالحجارة، وحرق العلم الإسرائيلي بعد نزعه عن إحدى مركباتها في مشهدٍ يعكس استمرار حالة الرفض الشعبي للوجود الإسرائيلي في المنطقة، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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