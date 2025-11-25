مظاهرات واسعة في اللاذقية تطالب بوقف الانتهاكات ضد العلويين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلقت التظاهرات في عدة نقاط داخل المدينة، أبرزها: دوار العمارة، تقاطع المتحلق، منطقة الفروة، وتقاطع المشفى كما امتدت الحركة الاحتجاجية إلى ريف جبلة، وشملت نواحي الدالية، بيت ياشوط، القطيلبية، عين الشرقية، عين شقاق، بالإضافة إلى قرى زاما والقبيسة والحويز.

ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالقتل على أساس طائفي، مطالبين بإنهاء سياسة التحريض والتمييز، مرددين شعارات تدعم الشيخ غزال غزال وتطالب بإقامة دولة فيدرالية تتجاوز الاصطفافات الطائفية التي فُرضت على المجتمع خلال الأشهر الماضية.

وبحسب مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد خرجت في المقابل مظاهرات مؤيدة للشرع، حيث شهدت مدينة جبلة ومدينة اللاذقية احتكاكات واشتباكات بين الطرفين، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين المطالبين بالعدالة والكرامة.

وأكد مشاركون في الاحتجاجات للمرصد أن هذه المظاهرات لا تمثل سعياً للسلطة أو محاولة لإعادة النظام السابق، بل جاءت كرد فعل على استمرار نهج التهميش والانتهاكات الطائفية والمجازر التي طالتهم في الأشهر الأخيرة. مشيرين إلى أنهم كانوا من أكثر المتضررين من ممارسات السلطة، وأن مطلبهم الأساسي اليوم يتمثل في العيش ضمن دولة قانون فيدرالية تضمن العدالة والمساواة وتحمي الجميع من الانتهاكات، بعيداً عن الحقد الطائفي والتضييق على العلويين داخل مناطقهم.

وجدّد المرصد السوري لحقوق الإنسان دعوته لاحترام حق التظاهر السلمي، ومنع الاعتداء على المحتجين من قبل أي جهة، بما في ذلك المجموعات المؤيدة للشرع، وذلك انسجاماً مع مبادئ الديمقراطية وحق المواطنين في التعبير عن مطالبهم دون ترهيب أو قمع.