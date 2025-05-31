رئيس الجمهورية يهنئ العداءة الايرانية "ريحانة مبيني" بفوزها بالميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس الايراني "ريحانة مبيني" بفوزها بالميدالية الذهبية في ألعاب القوى الآسيوية، وذلك عبر نشر رسالة على صفحته الشخصية على شبكة إكس.

وجاء في نص الرسالة: "نجاح السيدة ريحانة مبيني، بطلة الوثب الطويل فی ألعاب القوى الآسيوية، ليس فقط أول ميدالية ذهبية تاريخية لإيرانيات في ألعاب القوى، بل هو أيضًا رمزٌ للعزيمة التي لا تُقهر لنساء بلادنا للتألق عالميًا. أهنئ ابنتي ريحانة مبيني، وأتمنى لجميع الإيرانيين الفخر."

يذكر انه في اليوم الثالث من بطولة آسيا السادسة والعشرين لألعاب القوى (كوريا الجنوبية 2025)، حققت ريحانة مبيني، الممثلة المتميزة لألعاب القوى للإيرانيات، الفوز بالبطولة ونالت الميدالية الذهبية في سباق بقفزة بلغت 6.40 مترا.

وتجري منافسات البطولة الآسيوية لألعاب القوى للرجال والسيدات بدورتها الـ26 في مدينة غومي بكوريا الجنوبية والتي بدأت من 27 مايو وتمتد إلى 1 يونيو المقبل بمشاركة ألفي رياضي ورياضية يمثلون 43 دولة.

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