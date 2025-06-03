بزشكيان: السفراء يمكن أن يسهموا في تعزيز العلاقات بين الدول

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعرب مسعود بزكيان، صباح اليوم الثلاثاء، خلال مراسم تسليم أوراق اعتماد السيد "نوين لوئونغ ناك" السفير الجديد لجمهورية فيتنام الاشتراكية، عن تمنياته له بالتوفيق في مهمته وتعزيز التعاون ورفع مستوى العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والسياسية والثقافية. وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لتبادل تجاربها وإنجازاتها في مختلف المجالات مع فيتنام.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن العالم اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يحتاج إلى علاقات ودية وبناءة قائمة على احترام الحقوق والمصالح المتبادلة. وأضاف أن السفراء، بفضل وجودهم الميداني، يمكنهم نقل رسائل دقيقة حول الإمكانيات وسبل توسيع العلاقات، مما يسهم في تعزيز الصداقات ورفع مستوى العلاقات. وتمنى أن يحقق السفير الجديد النجاح في توسيع التعاون وتأمين المصالح المتبادلة للشعبين.

من جانبه، أعرب السفير الجديد لفيتنام عن فخره بتولي مسؤولية السفير في بلد مثل إيران، الذي يمتلك تاريخًا عريقًا وشعبًا نبيلًا. وأكد أن إيران وفيتنام تتشاركان في العديد من القيم، حيث أن كلا الشعبين يعشق السلام والتفاعل البناء مع شعوب العالم.

وقال "نوين لوئونغ ناك": "أنا أؤمن بشدة بشعر الشاعر الفارسي سعدي الشيرازي الذي يقول: 'البشر هم جسد واحد'، وقد جعلت هذا المبدأ شعارًا لعملي. آمل أن أتمكن خلال فترة مهمتي في إيران من تعزيز التقارب بين شعبي البلدين وتعزيز التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة."

/انتهى/