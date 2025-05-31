اسلامی: التخصيب الصفري أضغاث احلام لن تتحقق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس منظمة الطاقة الذرية، صباح اليوم السبت، على هامش مؤتمر مديري أمن الأجهزة التنفيذية في مدينة ساري: "يجب أن نزيد حصتنا وفقًا للخطة السابعة، وستصل الطاقة الإنتاجية لمحطات الطاقة النووية إلى 3000 ميغاواط"

وصف اسلامي اقتراح التخصيب الصفري في إيران بانه أضغاث احلام للعدو قائلًا: "الأعداء يرددون هذا منذ سنوات، ولن يُفسر حلمهم هذا أبدًا. هذا المطلب غير قانوني وغير منطقي، ولا يمكن لأحد أن يعرقل الحقوق الثابتة للشعب الإيراني، ولا جدوى من التعبير عنها".

اعتبر القدرات الزراعية لمحافظة مازندران ممتازة، وقال: "سنزيد القدرات النووية في سياق أنشطة المحافظة حتى نتمكن من زيادة منتجاتها وتخزينها، وهذا سيدعم اقتصاد المحافظة بشكل كبير".

وأوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن تطوير محطات الطاقة النووية، الذي وضعناه على جدول الأعمال منذ عام 2022 بناءً على الوثيقة الاستراتيجية، سيبلغ 20 ألف ميغاواط.

وأضاف أن الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر للطاقة تعملان بثلاث نوبات، وأعلن أن تقدم هاتين المحطتين للطاقة يتجاوز 17%، قائلاً: "تبلغ قدرة كل من هاتين المحطتين 1050 ميغاواط".

وأشار إسلامي إلى أنه من المخطط إنشاء محطة طاقة أخرى على ساحل محافظتي مكران وخوزستان، وقال: "في الشمال، من المقرر أيضًا بناء محطة طاقة في محافظة غلستان، ويجري العمل على دراساتها وخطط تنفيذها".

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