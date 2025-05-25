إسلامي: إيران في مستوى الدول المتقدمة رغم العقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد اجتماع "سرد الميدان؛ الصوت الصادق والمباشر للمقاومة" في المركز الثقافي الإعلامي إحياءً للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد شهداء الخدمة الخاصة للشهيد حسين أمير عبداللهيان، بحضور محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية، وحجة الإسلام والمسلمين عمرودي الأمين العام للمنظمات غير الحكومية الداعمة للقدس الشريف، ومجموعة من المسؤولين والخبراء الآخرين من وزارة الخارجية.

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن الشهيد أمير عبداللهيان أثبت أن الدبلوماسية والميدان هما شيء واحد، مضيفا: "مبدأ الهوية والقيم هو الذي يحدد كيفية اختيار طريقنا وخلق الوحدة من أجل المصالح الوطنية.. إن ما تسعى إليه إيران هو ضمان أن تكون مكانة الأمة الإيرانية لائقة".

وأضاف: "لا يمكن للآخرين أن يقرروا نيابة عنا.. نحن نتخذ القرارات ونتصرف بناءً على الأهداف والمصالح الوطنية"، مؤكدا: "رغم كل العقوبات، تمكنا من مواصلة مسيرة النمو والتميز، وتمكنا من الوصول إلى مستوى الدول المتقدمة، وهذا أمر لا يصدق بالنسبة لهم".

وفي استمرار هذا اللقاء، أشار المتحدثون إلى مواضيع مثل القدرات الخاصة للشهيد أمير عبداللهيان في ربط المجالات الثلاثة الدبلوماسية والميدان والإعلام، وأكدوا على ضرورة توضيح السمات الشخصية النبيلة لهذا الشهيد العظيم في الخدمة.

وفي ختام اللقاء تم تقديم لوحة مصغرة لشهداء خدمة الشهيد السيد إبراهيم رئيسي والشهيد أمير عبداللهيان والشهيد الحاج قاسم سليماني إلى ابنة الشهيد أمير عبداللهيان، كما تم خلال الحفل الكشف عن شعار مؤسسة الشهيد أمير عبداللهيان الثقافية والفنية.

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