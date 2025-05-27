إسلامي: إطلاق خطة إنتاج 20 ألف ميغاواط من الطاقة النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في الاجتماع العاشر للجنة الإنتاجية في منظمة الطاقة الذرية الذي عقد بحضور رئيس منظمة الإنتاجية الوطنية: "إن قضية الإنتاجية تحظى بمتابعة جدية كمؤشر أساسي واستراتيجي في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية".

وأوضح: "في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، توجد جميع مكونات الإدارة، بما في ذلك القضايا السياسية والتكنولوجية والقانونية والأمنية والتهديدات الخارجية، جنبًا إلى جنب، وتواجه المنظمة كل هذه القضايا في وقت واحد".

وفي إشارة إلى الكشف عن الوثيقة الاستراتيجية الشاملة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية قبل سنوات، قال إسلامي: "منذ ذلك الحين، بدأت حركة تطوير الصناعة النووية على أساس هذه الوثيقة الموجهة نحو البرامج، وأهدافها الاستراتيجية قابلة للقياس من حيث الكمية والنوعية".

وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "شهدنا في العام الماضيـ زيادة في نطاق الأنشطة في مختلف مجالات التكنولوجيا النووية، ورغم كل هذه الظروف فإن الاهتمام بمؤشرات الإنتاجية مهم للغاية بالنسبة لنا ويعتبر أولوية".

وأكد على أهمية التكنولوجيا النووية، وقال: "إن التكنولوجيا النووية هي تكنولوجيا مؤثرة ومحركّة وهي المفتاح لدفع عجلة التطور العلمي ويظهر تأثير هذه التكنولوجيا في كافة القطاعات، وقد أولينا اهتماماً لكافة الجوانب في الوثيقة الاستراتيجية الشاملة للمنظمة".

وفي إشارة إلى قضية إنتاج الطاقة النووية، قال نائب الرئيس: "منذ حوالي 20 عاما، أكد قائد الثورة الاسلامية على إنتاج 20 ألف ميغاواط من الطاقة النووية، ونحن نسعى إلى تحقيق ذلك.. خلال السنوات العشر الماضية، أنتجت محطة بوشهر للطاقة النووية 72 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء، ووفرت ما يعادل 110 ملايين برميل من النفط، في حين بلغت تكلفة بنائها نحو مليار يورو".

وأعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن بدء خطة لإنتاج 20 ألف ميغاواط من الطاقة النووية، قائلا: "هذا المشروع الضخم انطلق عمليا، وتم تشكيل الشركات المنفذة كمشروع لدفع العمل إلى الأمام بدعم حكومي".

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