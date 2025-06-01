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٠١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٤:١٥ م

 رئيس منظمة الحج الإيرانية يشارك في منتدى رؤساء بعثات الحج بالعالم الإسلامي

 رئيس منظمة الحج الإيرانية يشارك في منتدى رؤساء بعثات الحج بالعالم الإسلامي

شارك رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا بيات، صباح اليوم الأحد، في منتدى وزراء ورؤساء بعثات الحج في الدول الإسلامية، المنعقد في مدينة جدة بالسعودية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا بيات، شارك صباح اليوم الأحد، في منتدى وزراء ورؤساء بعثات الحج في الدول الإسلامية، المنعقد في مدينة جدة بالسعودية.

وخلال المؤتمر، التقى بيات وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، وبحث معه آخر الترتيبات المتعلقة بخدمة الحجاج الإيرانيين في المشاعر المقدسة.

وشهد الاجتماع تقديم تقرير من الجهات المعنية في المملكة حول مستجدات أوضاع الحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، بالإضافة إلى استعراض التعليمات والإرشادات التنفيذية الخاصة بموسم حج التمتع لهذا العام.

وأكد بيات خلال اللقاء على ضرورة تلبية الاحتياجات الأساسية للحجاج الإيرانيين في المشاعر المقدسة، مشيراً إلى أهمية التنسيق المسبق لضمان تقديم الخدمات المناسبة، وقد جرت التفاهمات اللازمة مع الجانب السعودي في هذا الإطار.

/انتهى/

رمز الخبر 1958711
جواد ماستری فراهانی

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