العميد حيدري: القوات البرية للجيش ملتزمة بإرساء السلام الدائم

أفادت وكالة مهر للأنباء، جاء ذلك خلال أول مؤتمر لتكريم حافظي السلام من القوات البرية للجيش، الذي أقيم صباح اليوم (الأحد) بحضور عدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين في قاعة مؤتمرات هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وشارك في هذا الحدث العميد ناصر آراسته، رئيس هيئة معارف الحرب للشهيد العماد صياد شيرازي، والعميد كريم تشك، معاون عمليات القوات البرية، والعميد محمد حسين مستشاري، معاون التربية والتعليم في القوات البرية، بالإضافة إلى الملحقين العسكريين من دول أخرى في إيران، وعدد من أعضاء مجلس الشورى الإسلامي وممثلي الأمم المتحدة.

وفي كلمته، أشار حيدري إلى أهمية تكريم الشهداء، مؤكدًا أنهم لم يتركوا الإمام وولي الفقيه وحدهم في أي مرحلة. واعتبر أن الصراط المستقيم هو طريق الأئمة الأطهار (ع) والأنبياء (ص)، مشددًا على أن اتباع ولاية الفقيه ورهاناتها يمثلان رمز السير في هذا الطريق.

كما تحدث قائد القوات البرية عن ثلاثة مبادئ رئيسية تتبناها القوات، وهي ولاية الفقيه، العدالة، والكفاءة، معربًا عن أمله في أن يمنحهم الله المزيد من المعرفة حول هذه المبادئ ليتمكنوا من خدمة الثورة الإسلامية.

وأشار أيضًا إلى ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا على ضرورة تعزيز جميع الدول الأعضاء لقواتها لحفظ السلام واستعدادها للقيام بالمهام الموكلة إليها.

وأكد أمير حيدري أنه بناءً على قرار القائد العام للقوات المسلحة، تم تكليف القوات البرية بإنشاء وحدة لحفظ السلام، وقد تم تجهيز هذه الوحدة بالكامل استعدادًا للإرسال.

وشدد على أن القوات البرية للجيش تعتبر نفسها ملتزمة بإرساء السلام الدائم، وتأمين الأمن في المنطقة، واحترام ميثاق الأمم المتحدة.

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