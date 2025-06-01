العميد حيدري: إرسال 21 ضابطا من القوات البرية الإيرانية إلى مهام حفظ السلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري، أعلن في تصريحات للصحفيين، إرسال 21 ضابطا للمشاركة في مهام حفظ السلام في إريتريا وإثيوبيا والسودان ومالي.

وأضاف أن وحدات حفظ السلام التابعة للقوة جاهزة بأحدث البروتوكولات والمعدات اللازمة.

وأشار إلى أنه تم إرسال 40 ضابطا متدربا من القوات البرية إلى دورات تدريبية لحفظ السلام في سويسرا وإيطاليا وتركيا والهند وأكملوا دورات خاصة لحفظ السلام.

وأشار أيضاً إلى أن وحدة حفظ السلام هذه، نظراً للتدريب والمعدات الخاصة التي تلقتها وفقا لبروتوكولات الأمم المتحدة، جاهزة للانتشار في البلدان المستهدفة بشكل فردي وبالتناوب بناء على طلب الأمم المتحدة.

وأكد قائد القوات البرية للجيش أن 21 ضابطا لعبوا حتى الآن دورا في مهام حفظ السلام، كما أكمل 40 ضابطاً آخرين دورات تدريبية في الدول المذكورة.

وتؤكد هذه التصريحات التزام واستعداد القوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمشاركة في مهام حفظ السلام الدولية.

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