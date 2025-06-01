تقريظ قائد الثورة لكتاب "روح الله"

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه كتب قائد الثورة تقريظا لكتاب "روح الله" قائلا ان هذا الكتاب رسم صورةً قريبةً من الحقيقة للإمام الخميني وقراءة هذا الكتاب مفيدةٌ جدًا لجيلنا الشاب.

وفي صباح اليوم (الأحد، ١١ يونيو ١٤٠٤)، وخلال حفلٍ بحثيٍّ في مؤسسة الثورة الاسلامية البحثية الثقافية، بحضور مؤلف الكتاب ومجموعةٍ من الخبراء والباحثين، نُشر بيان تقريظي من آية الله العظمى الخامنئي لكتاب "روح الله".

وفيما يلي نص بيان قائد الثورة الإسلامية لهذا الكتاب:

بسم الله الرحمن الرحيم

"لقد رسم هذا الكتاب صورةً قريبةً من حقيقة الإمام الخميني؛ الحكمة، والبصيرة، والإيمان الخالص، والإخلاص في العمل، والإرادة الصلبة، والإيمان العميق بالقول والفعل والهدف، والشجاعة المنقطعة النظير، والمعرفة الواسعة، والروح الرقيقة الصافية، والأمل، والتوكل على الله.. وبالطبع، هناك صفات أخرى لم يصل اليها مؤلف الكتاب. في هذا الكتاب، يُعدُّ الإمام الخميني قائدًا عظيمًا وفريدًا بحق، يُشكِّل إيمانه بشعبه نصف نتاج عمله. وكما قال المؤلف، أقول: حفظ الله الخميني حتى ظهور الإمام المهدي، أرواحنا فداءً للإسلام والمسلمين. قراءة هذا الكتاب مفيدة جدًا لجيلنا الشاب".

يذكر ان كتاب "روح الله" هو رواية وثائقية عن حياة الامام الخميني (قدس سره) ألفه هادي حكيميان في 412 صفحة، وأصدرته منشورات "شهرستان الادب".

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