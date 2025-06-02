سفير إيران في فنزويلا: يجب أن نسعى لتوسيع العلاقات الاقتصادية

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد أشار تشغيني في الاجتماع الذي حضره محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى، ورامون، وزير النقل ورئيس اللجنة المشتركة بين فنزويلا وإيران في كاراكاس، إلى أن العلاقات بين إيران وفنزويلا قد تشكلت تحت قيادة هوغو تشافيز، وقد تجاوزت اليوم مستوى الحكومات لتصل إلى القطاع الخاص.

وأوضح أن العقبات التي تعترض توسيع العلاقات الإيرانية، خاصة في القطاع الخاص، يجب أن تُزال بسرعة.

وشدد سفير إيران في فنزويلا على أهمية الاستفادة من مجلس الشورى الإسلامي وصلاحياته لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين القطاعين الخاصين ورجال الأعمال، خاصة في المجالات المعتمدة على المعرفة.

كما أشار إلى أن شعار هذا العام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي أطلقه القائد الأعلى، هو "الاستثمار من أجل الإنتاج"، وهو شعار مشابه يتجلى عمليًا في فنزويلا.

وعبر تشغيني عن شكره لرامون، مشيرًا إلى أنه منذ توليه المسؤولية، تم إزالة العديد من العقبات، وأن العلاقات تسير في الاتجاه الصحيح.

وفي ختام حديثه، أعرب عن أمله في أن نشهد قريبًا توسيعًا أكبر للعلاقات المتبادلة وفقًا للقواعد التي وضعها قادة البلدين، مما يعود بالنفع على الشعبين.

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