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٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٢:٣٤ م

السماح بتردد السيارات الشخصية من منفذ "خسروي" الحدودي مع العراق

السماح بتردد السيارات الشخصية من منفذ "خسروي" الحدودي مع العراق

أعلن نائب سنقر وكليائي في مجلس الشورى الإسلامي، حجت الإسلام سيد جواد حسيني كيا، عن الحصول على إذن لتسهيل تردد السيارات الشخصية عبر معبر خسروي، مشيراً إلى أن سكان المحافظة يمكنهم الآن التنقل من هذا المعبر كما هو الحال في معبر شلمجة.

أفادت وکالة مهر للأنباء، انه أكد حسيني كيا خلال اجتماع المجلس الإداري للمحافظة على أهمية الأيام المخصصة لإحياء ذكرى رحيل الإمام الخميني (قدس سره)، قائلاً: "اليوم، تجسيد الحركة في مسار الإمام يتطلب تقديم المزيد من الخدمات للناس وبذل جهود مضاعفة لنيل رضاهم. يجب علينا نقل مبادئ الإمام إلى الأجيال الجديدة والعمل على خدمة المواطنين."

كما أشار إلى الفرصة الذهبية التي يمثلها يوم الأربعين لمحافظة كرمانشاه، موضحاً أن "الأربعين هو فرصة فريدة لاستكمال البنية التحتية وتحقيق الازدهار الاقتصادي في المحافظة."

وأكد أنه بفضل جهود مجمع ممثلي المحافظة، تم الحصول على إذن لتسهيل تردد السيارات الشخصية عبر معبر خسروي، مما يتيح لسكان المحافظة التنقل من هذا المعبر كما هو الحال في معبر شلمجة.

/انتهى/

رمز الخبر 1958748
یاسر المصری

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