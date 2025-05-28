باكستان تعلن عن عقد اجتماع مشترك مع إيران والعراق في مدينة مشهد بخصوص زوار الاربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا من إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية الباكستانية في إسلام آباد اليوم الأربعاء، اتفق الجانبان، في اجتماع عُقد أمس في طهران بين وزيري الداخلية الباكستاني والإيراني، السيد محسن نقوي وإسكندر مؤمني، على التعاون الوثيق لإدارة شؤون الزوار، بما في ذلك عمليات الحدود على مدار الساعة، وتسهيل الأنشطة التجارية، ومكافحة الاتجار غير المشروع، وتهريب البضائع والمخدرات.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك لكبار المسؤولين من وزارات إيران وباكستان والعراق في مدينة مشهد المقدسة لإدارة رحلات الزوار الباكستانيين إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق خلال زيارة الأربعين.

كما تقرر إنشاء "خط اتصال خاص بين البلدين وتشكيل فريق عمل خاص لمتابعة قضايا رحلات الزوار الباكستانيين إلى إيران"، ولضمان أمن حركة الزوار، سيتم إنشاء خطوط جوية لتسهيل سفرهم من باكستان إلى إيران.

ووعد وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي بالتعاون الفوري والفعال بناءً على طلب نظيره الإيراني فيما يتعلق بالإفراج عن الصيادين الذين دخلوا المياه الإقليمية الباكستانية عن غير قصد وتم احتجازهم.

وأعرب عن تقديره للإجراءات السخية التي اتخذها المسؤولون الإيرانيون في استضافة الزوار الباكستانيين، وأعرب عن أمله في أن يُسهم إنشاء خط اتصال خاص بين البلدين في تسريع معالجة القضايا المتعلقة بالزوار الباكستانيين.

وأعلنت وزارة الداخلية الباكستانية أن الاجتماع حضره وزراء الداخلية، ونواب وزير الداخلية الإيراني، وهيئة سيستان وبلوشستان، ورئيس وكالة التحقيقات الفيدرالية، والسفير الإيراني لدى باكستان.

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