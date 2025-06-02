مساء اليوم..عقد ملتقى "الإمام الخميني (رض) والقضية الفلسطينية" في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لرحيل الإمام الخميني (رض)، مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمرجع الأعلى للعالم الإسلامي، يُعقد الملتقى الدولي "الإمام الخميني (رض) والقضية الفلسطينية" اليوم الاثنين من الساعة الرابعة إلى السادسة مساءً في قاعة إيفان شمس بطهران.

سيُعقد هذا الملتقى في طهران بجهود "جمعية الدفاع عن الأمة الفلسطينية" وبالتعاون مع وكالة قدس للأنباء وبلدية طهران ومنتدى الصحوة الإسلامية العالمي، وبحضور 200 ضيف أجنبي، وشخصيات سياسية وثقافية، وناشطين في الأوساط الفلسطينية والمقاومة، ومسؤولين عسكريين وحكوميين رفيعي المستوى.

ويُلقي حجة الإسلام والمسلمين محمد حسن رحيميان، الأمين العام لجمعية الدفاع عن الأمة الفلسطينية، وعلي رضا زاكاني، عمدة طهران، كلمات رئيسية في هذا الملتقى.

كما سيُكرّم الملتقى قادة المقاومة الإسلامية البارزين في عملية طوفان الأقصى، والأمين العام الراحل لحزب الله في لبنان، و الشهيد يحيى السنوار، قائد المقاومة في فلسطين، وقائد أنصار الله في اليمن، عبد الملك بدر الدين الحوثي، وسيُمنح وسام غزة العالمي.

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