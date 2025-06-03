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٠٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:١٣ ص

عراقجي يغادر القاهرة متوجها إلى لبنان

عراقجي يغادر القاهرة متوجها إلى لبنان

غادر وزير الخارجية الايراني القاهرة متوجهاً إلى بيروت صباح اليوم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر وزير خارجية بلادنا، السيد عباس عراقجي، القاهرة متوجهاً إلى بيروت صباح اليوم للقاء المسؤولين اللبنانيين والتشاور معهم.

ووصل عراقجي إلى مصر مساء الأحد، والتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، وعدد من الشخصيات السياسية والدينية المصرية، وأجرى مشاورات معهم خلال هذه الرحلة.

وكتب وزير الخارجية على حسابه الرسمي على إنستغرام عن زيارته إلى مصر: "أنا سعيد بعودتي إلى القاهرة مرة أخرى. عقدت اجتماعات مهمة للغاية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي. بعد سنوات عديدة، دخلت الدبلوماسية الإيرانية المصرية مرحلة جديدة". إن مستوى التفاعل والتعاون السياسي، والأهم من ذلك، مستوى الثقة المتبادلة في العلاقات بين البلدين، غير مسبوق.

/انتهى/

رمز الخبر 1958779

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