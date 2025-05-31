الوكالة الدولية: ليس لدى إيران برنامج نووي غير معلن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ادعى تقرير سري صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم السبت بأن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من مستويات الأسلحة، ودعت طهران إلى تغيير مسارها بشكل عاجل والامتثال لتحقيق الوكالة.

ويُشير تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقرها فيينا، إلى أنه حتى 17 مايو/أيار، جمعت إيران 408.6 كيلوغرام (900.8 رطل) من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%. ويُعتقد أن هذه زيادة قدرها 133.8 كيلوغرام (294.9 رطل) منذ آخر تقرير للوكالة في فبراير/شباط.

هذا وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انها ليس لديها مؤشرات موثوقة على وجود برنامج نووي غير معلن من النوع الموصوف سلفاً فيما يتعلق بإيران

في كلمته التي ألقاها في منتدى طهران للحوار في وقت سابق من شهر مايو، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حق إيران في استخدام التكنولوجيا النووية السلمية في القطاعات الحيوية، مؤكدًا أن بلاده لا تسعى ولا تؤمن بالأسلحة النووية.

وفي إشارة إلى الاتهامات المستمرة من بعض القوى الغربية، قال بزشكيان: "لا يزال آخرون يدّعون أن إيران تسعى لامتلاك أسلحة نووية. هذه ليست سوى مزاعم لا أساس لها من الصحة، وتثير الحرب".

"حتى الرئيس الأمريكي قال: يجب أن نتأكد من عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية". حسنًا، فليأتوا ويتحققوا. ليس لدينا ما نخفيه. نحن لا نسعى ولا نؤمن ببناء أسلحة نووية".

وأكد بزشكيان: "من حقنا استخدام العلم والتكنولوجيا لتطوير بلدنا - ليس من أجل الأسلحة، بل من أجل حياة أفضل".

وقد أكدت إيران مرارًا أنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، مؤكدةً أن تقنيتها النووية مخصصة للأغراض المدنية فقط. كما صدرت فتوى من قائد الثورة الإسلامية تحرم حيازة واستخدام أسلحة الدمار الشامل.