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٠٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٣:٢١ م

عراقجي يلتقي رئيس الوزراء اللبناني

عراقجي يلتقي رئيس الوزراء اللبناني

التقى وزير الخارجية الايراني مع رئيس الوزراء اللبناني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي برئيس الوزراء اللبناني نواف سلام وأجرى محادثات معه في بيروت.

والتقى عراقجي في وقت سابق من اليوم مع كل من الرئيس اللبناني، جوزيف عون ووزيرالخارجية، يوسف رجي ورئيس البرلمان نبيه بري بشكل منفصل وناقش معهم العلاقات الثنائية وتطورات الاوضاع في المنطقة.

عراقجي يلتقي رئيس الوزراء اللبناني

كما عقد وزير الخارجية الايراني مؤتمرا صحفيا اليوم في لبنان وقال فيه: " سنواصل مسيرتنا في توسيع المسار السياسي والاقتصادي بين إيران ولبنان".

وأضاف إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم بشكل كامل استقلال لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ونحن نسعى إلى علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض.

وتابع نحن ندين احتلال أجزاء من الأراضي اللبنانية من قبل الكيان الصهيوني وندعم كل الجهود التي تبذلها الحكومة والشعب اللبناني لطرد المحتلين بأي وسيلة، بما في ذلك من خلال الدبلوماسية.

ولفت عراقجي إلى أنه فيما يتعلق بإعادة إعمار لبنان، فإن الشركات الإيرانية مستعدة للمشاركة وإذا كانت الحكومة اللبنانية مهتمة، فسيتم ذلك من خلال الحكومة اللبنانية.

وختم قائلا نحن ندعم الحوار الوطني، والوحدة الوطنية، والتوافق الوطني في لبنان، وسندعم أي قرار تتخذه الطوائف اللبنانيةهذه الحوارات تخص اللبنانيين فقط، ولا يحق لأي دولة أجنبية التدخل فيها.

/انتهى/

رمز الخبر 1958815
جواد ماستری فراهانی

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