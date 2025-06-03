وزير الخارجية الايراني يلتقي رئيس البرلمان اللبناني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في استمرارا لمشاوراته مع السلطات اللبنانيية التقى وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي ظهر اليوم الثلاثاء مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت.

ناقش الجانبان خلال هذا اللقاء احدث التطورات في العلاقات الثنائية وكذلك تطورات الاوضاع في مواجهة الاحتلال الصهيوني لجنوب لبنان.

والتقى عراقجي في وقت سابق من اليوم مع الرئيس اللبناني جوزف عون ووزير خارجية هذا البلد يوسف رجي بعد وصوله الى بيروت عائدا من زيارته الى مصر التقى من خلالها مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبدالعاطي.

وقال وزير الخارجية الايراني لدى وصوله الى مطار "رفيق الحريري" الدولي في بيروت: "آمل أن تبدأ صفحة جديدة من العلاقات المحترمة بين إيران ولبنان، قائمة على المصالح المشتركة".

وأضاف السيد عباس عراقجي: "إيران تدعم وحدة أراضي لبنان"، مؤكدا: "لا يحق لأي دولة التدخل في شؤون لبنان الداخلية..علاقاتنا مع لبنان هي علاقة عريقة، لطالما كانت ودية وقائمة على الاحترام المتبادل، ونحن عازمون على مواصلة هذه العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين البلدين".

وصرح وزير الخارجية: "استقلال لبنان وسيادته والحفاظ على وحدة أراضيه أمرٌ بالغ الأهمية بالنسبة لنا وللمنطقة بأسرها"، مبينا: "لقد دعمنا سيادة لبنان ووحدة أراضيه في جميع المراحل، وسنواصل دعمه ضد احتلال الكيان الصهيوني".

وأدان احتلال الكيان الصهيوني، قائلاً: "إن إدانة هذا الاحتلال هي في الواقع دعم لدولة صديقة، ولا تعني التدخل، ولا يحق لأي دولة في المنطقة التدخل في شؤون الدول الأخرى".

وصرح هذا الدبلوماسي الرفيع المستوى من الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "خلال زيارتي إلى لبنان، سألتقي وأتشاور مع رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية".

وأشار الى زيارته امس الاثنين الى مصر وقال: "استمرارًا لزيارتي للقاهرة، أجريتُ لقاءاتٍ قيّمة وهامة في مصر. سألتقي اليوم بكبار المسؤولين اللبنانيين"، مضيفا: "في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية، الأولوية الأولى هي جيراننا ومنطقة غرب آسيا وأصدقائنا في هذه المنطقة".

/انتهى/