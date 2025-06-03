عون: نرغب في تعزيز العلاقات مع إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال عون: "لبنان يميل إلى تقوية العلاقات مع إيران. إن المفاوضات الداخلية وكذلك الحوار بين الدول بعيدًا عن العنف ، هي مدخل لحل القضايا التي يوجد حولها خلاف."

وأضاف عون أن "إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية ضد لبنان تُعد من الأولويات التي نعمل عليها بالتعاون مع الحكومة والدول الصديقة والشقيقة وفقًا للقوانين."

من جانبه، أكد عباس عراقچي أن إيران تدعم استقلال لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، وكذلك الجهود المبذولة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للبنان. وأوضح أن دعم إيران للبنان يأتي في إطار العلاقات الجيدة بين البلدين ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

كما أشار عراقچي إلى دعمهم للمفاوضات الوطنية في لبنان بين الطوائف والمجموعات المختلفة.

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