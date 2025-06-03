قائد الثورة يلقي كلمة صباح الغد في الذكرى السنوية لرحيل الامام الخميني (رض)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيُقام مراسم الذكرى السادسة والثلاثين لرحيل الإمام الخميني (رض) بحضور وإلقاء كلمة لسماحة آية الله العظمى السيد الخامنئي، قائد الثورة الإسلامية.

وستبدأ المراسم في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الأربعاء، الموافق 14 خرداد 1404 هـ، في الحرم الشريف للإمام الخميني (رض).

ويُعد خطاب قائد الثورة الإسلامية في ذكرى رحيل الإمام الخميني (رض) من أهم الخطابات السنوية التي يُلقيها قائد الثورة الإسلامية بحضور جميع أبناء الوطن ومحبي الثورة الإسلامية والإمام الخميني في العالم، والتي يُوضح خلالها، كعادته، أسس ومبادئ مدرسة الإمام الخميني (رض) والقضايا المحلية والدولية المهمة.