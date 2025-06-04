القوات المسلحة الايرانية: مستعدون لمواجهة أي خطأ استراتيجي من الأعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى رحيل الامام الخميني وانتفاضة 5يونيو/حزيران: "لقد اتبعت الثورة الإسلامية في إيران، بقيادة رجل عظيم من سلالة السيدة فاطمة (عليها السلام)، مسيرة عاشوراء ومدرسة الإمام الحسين (عليه السلام)، وتمكنت، بقوة الإيمان والإرادة القوية للأمة الإيرانية الإسلامية الفخورة، من محو السجل المخزي والمظلم تمامًا للنظام الإمبراطوري، وجلب الشرف والحرية والفخر للشعب الحر والمناضل في هذه الأرض المقدسة".



وأضاف: إن الدور الفريد والقيادة الاعجازية والشخصية الثمينة والتاريخية للإمام الخميني(رضي الله عنه) باعتباره أعظم مصلح ديني ومفكر في القرن العشرين، أسس لنظام إلهي يرتكز على الديمقراطية الدينية والتعاليم والأفكار الإسلامية، سخر من النظام الثنائي القطب الحاكم في العالم وقوة الغطرسة العالمية العميلة للغرب والشرق، وأوجد قوة جديدة مثل الثورة الإسلامية على الساحة الدولية.



وتابع: كانت الانتفاضة الشعبية في 5 حزيران بقيادة الإمام الخميني (رض) بداية مدرسة فكرية وسياسية واجتماعية مبنية على النظام الفكري الموسع للعدالة والمناهض للاستكبار لذلك الإمام العظيم والمجيد، والتي رافقتها شجاعة وتضحية الأمة الإيرانية المحبة للحرية والمناهضة للظلم، ومع الارتباط الروحي والعاطفي العميق للشعب بالمبادئ الإلهية للإمام الراحل (رض) ، حققت الثورة الإسلامية النصر، وأحيت ورفعت الإسلام المحمدي الأصيل، وحققت شعار "الدم ينتصر على السيف".



وقال البيان: إن الشعب الإيراني الشجاع والثاقب والبطل سيتغلب بالتأكيد على كل الصعوبات والمشاكل والضغوط والعقوبات في مواصلة مسيرته والوصول إلى قمم الشرف والعظمة من خلال اتباعه الصادق والمخلص لقائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي (حفظه الله). وعلى طريق التقدم والنمو وزيادة النفوذ في مختلف المجالات، ومن خلال الصمود في وجه التهديدات والمؤامرات والأذى والشرور والجرائم التي يرتكبها نظام الهيمنة العالمي، فإنهم سيجعلون الأعداء يندمون على ما فعلوه، كما فعلوا في الماضي. إن القوات المسلحة القوية والقادرة والشجاعة والبطولية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، متوكلة على الله تعالى وتحت القيادة الحكيمة والذكية للقائد الأعلى باعتباره السند القوي لهذا الشعب العزيز والشجاع والبصير، تقف بكل جاهزية وقوة نموذجية، وتراقب تحركات وأعمال أعداء الثورة الإسلامية، وهي مستعدة لمواجهة أي شر وخطأ استراتيجي لهم في أي وقت وعلى أي مستوى من التهديد.



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