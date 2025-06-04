السيد حسن الخميني: لا يزال صوت الإمام الخميني يتردد في أسماع العالم: "يجب محو إسرائيل"

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه أكد حجة الاسلام والمسلمين السيد حسن الخميني حفيد مفجر الثورة ومتولى مرقد الامام الخميني (رحمه الله) اليوم: رغم كل التهديدات والأذى، لا تزال الروح المستمدة من الثورة وتعاليمها، تتدفق مضيفا لا يمكن الحديث عن سنوات الثورة دون ذكر الكيان الصهيوني. الحقيقة المرة هي أن العالم فشل أمام اختبار عظيم؛ ما يحدث الآن في غزة هو استشهاد أطفال ونساء وشيوخ وشباب أبرياء.

هذا وأكد حفيد الامام أن بلدان المنطقة وقفت منفعلة تجاه هذه المأساة، ولم يُسمع منها أدنى احتجاج. واليوم، بعد 36 عامًا، لا يزال صوت الإمام الخميني (رحمه الله) يتردد في أسماع العالم: "يجب محو إسرائيل؛ إسرائيل ورم سرطاني".

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