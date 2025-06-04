  1. إيران
  2. المجتمع
٠٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:٥٢ ص

في ذكرى رحيل الامام الخميني(رض)

السيد حسن الخميني: لا يزال صوت الإمام الخميني يتردد في أسماع العالم: "يجب محو إسرائيل"

السيد حسن الخميني: لا يزال صوت الإمام الخميني يتردد في أسماع العالم: "يجب محو إسرائيل"

قال السيد حسن الخميني في مراسم إحياء ذكرى الإمام الخميني (رض): بثت الثورة الإسلامية روحًا جديدة في النفوس، روحًا تجاوزت حدود إيران، وتجلى في مختلف البلدان. ​​ويمكن رؤية هذه الصحوة وروح المقاومة جليًا في لبنان والعراق واليمن وفلسطين المحتلة.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه أكد حجة الاسلام والمسلمين السيد حسن الخميني حفيد مفجر الثورة ومتولى مرقد الامام الخميني (رحمه الله) اليوم: رغم كل التهديدات والأذى، لا تزال الروح المستمدة من الثورة وتعاليمها، تتدفق مضيفا لا يمكن الحديث عن سنوات الثورة دون ذكر الكيان الصهيوني. الحقيقة المرة هي أن العالم فشل أمام اختبار عظيم؛ ما يحدث الآن في غزة هو استشهاد أطفال ونساء وشيوخ وشباب أبرياء.

هذا وأكد حفيد الامام أن بلدان المنطقة وقفت منفعلة تجاه هذه المأساة، ولم يُسمع منها أدنى احتجاج. واليوم، بعد 36 عامًا، لا يزال صوت الإمام الخميني (رحمه الله) يتردد في أسماع العالم: "يجب محو إسرائيل؛ إسرائيل ورم سرطاني".

/انتهى/

رمز الخبر 1958835

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات