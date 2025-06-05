العميد صباحي فرد يتفقد المواقع الدفاعية بالعاصمة طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تفقد العميد علي رضا صباحي فرد، قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي المشترك، المواقع الدفاعية الواقعة في العاصمة والمنطقة الشمالية والمواقع الدفاعية حول مرقد الإمام الخميني (رض) وأجرى تقييما عملياتيا للاستعداد الدفاعي للمعدات والقوى البشرية.

وفي هذه الزيارة، احيا العميد صباحي فرد، ذكرى رحيل مؤسس الثورة الإسلامية الامام الخميني وقال: "كان أحد الشعارات القيمة للإمام الخميني هو قطع الاعتماد على الأجانب، والحمد لله، وببركة الثورة الإسلامية، نشهد بروز هذه القضية في مختلف المجالات".

أكد قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي المشترك، أنه من خلال التآزر والتعاطف في مختلف المجالات يمكن تحقيق أي أمر مستحيل، واضاف: "الأجانب لا يريدون رؤية التقدم والنمو في إيران الإسلامية ويسعون إلى زرع الفرقة تحت ذرائع مختلفة".

وأضاف: "بالتأكيد سيتم استخدام كافة القدرات والمنصات لتحقيق شعار منظومة الدفاع الجوي للبلاد وهو ضمان الأمن المستدام".

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